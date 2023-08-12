Циничный поступок актера уже прокомментировала известная артистка Римма Зюбина.

Молодой украинский актер Глеб Михайличенко, который снимался в кино и выступал в театре, сбежал в РФ. В начале полномасштабной войны он записывал видео, на которых говорил на украинском языке, а сейчас предатель строит карьеру на территории страны-агрессора.

О поступке Михайличенко на своей странице в Facebook рассказал режиссер Александр Жила. Он показал скриншоты TokTok-аккаунта актера, который уже перешел на русский язык и активно рекламирует свои "услуги" для жителей РФ.

Сейчас Михайличенко закрыл свой профиль. Впрочем, пользователи сети успели сделать немало скриншотов.

Видео дня

Так, ранее актер работал в киевском Театре юного зрителя на Липках. В феврале 2022 года, до и уже после начала полномасштабной войны РФ против Украины, Михайличенко публиковал немало видео, на которых он читал стихи.

В Театре юного зрителя уже объяснили, что им очень неприятно из-за поступка актера. Однако администрация отметила, что Михайличенко сбежал в РФ уже после того, как уволился из театра.

Известно, что актера уже активно "пиарят" в РФ. Он открывает киношколу и всеми силами пытается найти клиентов, в частности, через местные СМИ.

Информация об актере дошла и до известной артистки Риммы Зюбиной. Она была возмущена поступком Михайличенко. Актриса написала, что раньше он ездил к военным, поэтому она не понимает, что с ним случилось.

"А когда актер в 2022 ездит с концертами к нашим военным, а в 2023 оказывается в России. Это как? Мне кто-то может объяснить, что там в голове? Какая же мудрая сказочка "Крашеный Лис", и сколько еще волшебных перевоплощений до и после победы нас ждет", - отметила Зюбина.

В сети поступок Михайличенко вызвал резонанс. Комментаторы пишут:

"Какое глупое самоубийство"

"Может накатать на них анонимное заявление в ФСБ? Пусть где-то по московским подвалам посидят, диверсанты"

"Это просто жесть".

Кто такой Глеб Михайличенко

Актеру 25 лет. На его странице в Facebook указано, что он родился и жил в Киеве. Образование Михайличенко получил в КНУТКиТ имени И. К. Карпенко-Карого.

Актер получал эпизодические роли в сериалах и играл в театре. В частности, Михайличенко снимался в многосерийных мелодрамах "За витриной" и "Неуправляемая любовь".

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