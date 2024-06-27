Марк Дробот стал отцом девочки.

Известный украинский актер, звезда сериалов "Крепостная" и "Хозяйка" впервые стал отцом. У знаменитости родилась дочь.

Артист уже длительное время находится в отношениях с Мариной Бондарчук. На днях женщина родила их с Дроботом первенца. Радостную весть сообщили на странице "Молодого театра" в Facebook, где актер играет уже много лет.

У звездной пары родилась девочка, которую они назвали необычным именем Златомира.

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"Счастливой судьбы девочке, любви, уюта и взаимопонимания семье. Пусть маленькая звездочка растет под мирным небом, а ее детство будет беззаботным и полным радости!" - написали коллеги Марка в Facebook.

Что известно о Дроботе

Марк - талантливый украинский актер театра и кино, известный своей работой в разных жанрах и ролях. Он родом из Львова, но после обучения в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, остался в столице.

Дробот стал известным благодаря своим ролям в театральных постановках и телевизионных сериалах. Популярность ему принесли известные сериалы "Крепостная", "Обещание Богу", "Хозяйка", а также фильмы "Киборги" и "Захар Беркут".

Напомним, ранее Тимур и Инна Мирошниченко в четвертый раз стали родителями. Они удочерили второго ребенка.

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