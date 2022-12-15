Злоумышленники украли обручальные кольца Тани и ее мужа.

Украинская блогерша-миллионник Таня Парфильева рассказала, что в Турции в пятизвездочном отеле ее обворовали неизвестные.

По ее словам, они с мужем Ваней оставили свои обручальные кольца в ванной, а когда вернулись за ними, их там уже не оказалось. Они сразу же обратились к администрации отеля, однако та отказались разбираться в ситуации и компенсировать стоимость украшений.

"Когда мы вернулись, персонал сказал, что ничего не обнаружил. Мы общались с персоналом четыре часа, даже полиция приехала, но гостиница отказалась проверить вещи персонала, который был в номере сразу после нас. Администрация гостиницы отказалась нам помочь и сказала, что, возможно, мы сами спрятали эти кольца", - рассказала Таня на своей странице в Instagram.

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Она добавила, что сотрудники отеля, чтобы загладить вину, предложили им скидку на проживание и услуги SPA. Однако супруги отказались от такого "бонуса".

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала, как поехала в Париж по делам и стала жертвой вора. По ее словам, злоумышленник украл у нее сумку, где были все документы и бансковские карточки.

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