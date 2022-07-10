Ролик быстро стал вирусным.

В TikTok стремительно набирает популярность видеоролик, где украинский защитник поздравляет с днем рождения своего сына. Поскольку мужчина сейчас на войне, торта и свечек рядом нет, но он не растерялся, и заменил их на батончик Snickers и спички.

На видео мужчина вставил три спички в батончик, поджег их и задул.

"С днем рождения, сынок. Папа скоро приедет", - трогательно подписал военнослужащий. На фоне играет композиция украинского музыканта Арсена Мирзояна "А я лише хотів тебе привітати".

Ролик уже стал вирусным, а пользователи сети пишут о том, что не могут сдержать слез после увиденного.

"Такой папа молодой и милый. Счастья тебе и исполнения мечт, береги себя!", "До слез. Возвращайся скорее и обнимай сына", "Поздравляем Вас с днем рождения, желаем стойкости, мужества, мирного неба на земле, бодрости духа. Храни вас, Господь!", "Вот над чем плачут настоящее мужики", "Заплакала", - пишут под видеозаписью.

Напомним, кременчужанка довела до слез песней в память о погибших в местном ТЦ 27 июня.

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