Многие украинские звезды радуют поклонников фото с изображением натуральной красоты.

Актрисы, певицы, телеведущие и прочие знаменитости многими считаются эталонами красоты. Для яркого образа звезды делают пластические операции и наносят яркий макияж. Однако некоторые украинские знаменитости не стесняются выкладывать в Инстаграм фото без грамма косметики. Этим они доказывают: естественная красота всегда в тренде, и каждый из нас по-своему красив.

Тина Кароль

Кароль редко радует поклонников фото без макияжа. Но фанаты всегда осыпают Тину комплиментами в таких случаях.

Настя Каменских

Подписчиков Насти Каменских не удивишь фотографиями певицы без макияжа – звезда выкладывает их часто. Скрывать ей совершенно нечего.

Виктория Смеюха

Звезда группы "НеАнгелы" Вика Смеюха тоже иногда показывает свою настоящую красоту и яркую улыбку.

Наталья Могилевская

Певица Наталья Могилевская иногда делится фото без косметики, сделанными во время прогулки или занятий спортом.

Надежда Дорофеева

Певица из группы "Время и Стекло" также не стесняется показывать себя без косметики. Да и стесняться нечего – Дорофеева выглядит потрясающе.

Оля Полякова

Самая эпатажная украинская звезда обожает яркий макияж и невероятные костюмы. Но иногда Полякову можно увидеть совсем без косметики.

Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина радует подписчиков теплыми семейными фото, где знаменитость позирует без косметики.

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Автор: Екатерина Пулатова