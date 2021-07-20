Актрисы, певицы, телеведущие и прочие знаменитости многими считаются эталонами красоты. Для яркого образа звезды делают пластические операции и наносят яркий макияж. Однако некоторые украинские знаменитости не стесняются выкладывать в Инстаграм фото без грамма косметики. Этим они доказывают: естественная красота всегда в тренде, и каждый из нас по-своему красив.
Тина Кароль
Кароль редко радует поклонников фото без макияжа. Но фанаты всегда осыпают Тину комплиментами в таких случаях.
Настя Каменских
Подписчиков Насти Каменских не удивишь фотографиями певицы без макияжа – звезда выкладывает их часто. Скрывать ей совершенно нечего.
Виктория Смеюха
Звезда группы "НеАнгелы" Вика Смеюха тоже иногда показывает свою настоящую красоту и яркую улыбку.
Наталья Могилевская
Певица Наталья Могилевская иногда делится фото без косметики, сделанными во время прогулки или занятий спортом.
Надежда Дорофеева
Певица из группы "Время и Стекло" также не стесняется показывать себя без косметики. Да и стесняться нечего – Дорофеева выглядит потрясающе.
Оля Полякова
Самая эпатажная украинская звезда обожает яркий макияж и невероятные костюмы. Но иногда Полякову можно увидеть совсем без косметики.
Маша Ефросинина
Телеведущая Маша Ефросинина радует подписчиков теплыми семейными фото, где знаменитость позирует без косметики.
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