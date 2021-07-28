Однако, для того, чтобы добиться идеальных форм, совершенно необязательно ложиться под нож хирурга - иногда достаточно правильного питания, регулярных тренировок и силы воли. Ранее мы рассказывали о том, как выглядят украинские звезды без макияжа.
Предлагаем вашему вниманию несколько ярких примеров из жизни украинских звезд, которые доказали, что стройная подтянутая фигура - это не миф, а реальность.
Наталья Могилевская
В 45 лет Наталья Могилевская выглядит просто потрясающе! Секрет ее вечной молодости в постоянном уходе за собой.
Маша Ефросинина
Украинская телеведущая однажды столкнулась с проблемой лишнего веса, но успешно сбросила 15 кг. С тех пор постоянно занимается спортом и следит за питанием.
Настя Каменских
Все мы помним, как в 2014-м году певица появилась на сцене так эффектно, что поклонники решили, будто она беременна. На самом деле вопрос лишнего веса для Каменских всегда стоял остро, поэтому благодаря спорту, диете и активному образу жизни, она старается сохранять аппетитную, но стройную фигуру.
Тина Кароль
Одна из самых успешных певиц в Украине восхищает поклонников не только своим творчеством, но и внешним видом. До того, как Кароль попала в ансамбль Вооруженных Сил Украины, она была "пышечкой", но потом ей удалось избавиться от лишнего веса.
Руслана Писанка
Телеведущая всю жизнь боролась с лишним весом, несмотря на то, что энергетически всегда была очень притягательной. Руслана даже принимала участие в шоу "Зважені та щасливі" и похудела на 42 кг.