Отечественные селебрити борются с лишним весом так же точно, как и все девушки на планете

Предлагаем вашему вниманию несколько ярких примеров из жизни украинских звезд, которые доказали, что стройная подтянутая фигура - это не миф, а реальность.

Наталья Могилевская

В 45 лет Наталья Могилевская выглядит просто потрясающе! Секрет ее вечной молодости в постоянном уходе за собой.

Маша Ефросинина

Украинская телеведущая однажды столкнулась с проблемой лишнего веса, но успешно сбросила 15 кг. С тех пор постоянно занимается спортом и следит за питанием.

Настя Каменских

Все мы помним, как в 2014-м году певица появилась на сцене так эффектно, что поклонники решили, будто она беременна. На самом деле вопрос лишнего веса для Каменских всегда стоял остро, поэтому благодаря спорту, диете и активному образу жизни, она старается сохранять аппетитную, но стройную фигуру.

Тина Кароль

Одна из самых успешных певиц в Украине восхищает поклонников не только своим творчеством, но и внешним видом. До того, как Кароль попала в ансамбль Вооруженных Сил Украины, она была "пышечкой", но потом ей удалось избавиться от лишнего веса.

Руслана Писанка

Телеведущая всю жизнь боролась с лишним весом, несмотря на то, что энергетически всегда была очень притягательной. Руслана даже принимала участие в шоу "Зважені та щасливі" и похудела на 42 кг.

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Автор: Кристина Кащавцева