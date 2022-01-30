Мишель Андраде упала со скейта.

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде поделилась с поклонниками видео, на котором во время съемок программы "Орел и Решка" пытается научиться кататься на скейтборде.

Но с первого раза Мишель не удалось встать и поехать. Скейт буквально выскользнул у нее из-под ног, девушка упала и сильно ударилась головой об асфальт.

"Люблю свою работу", - пошутила Андраде.

Читайте такжеГруппа KAZKA рассказала об особенностях своего райдераТакже она добавила, что осталась цела. И сейчас с ней все в порядке. Поэтому поклонникам не о чем переживать.

"Ничего не ломай! Долгих лет тебе жизни", "Солнце, аккуратнее надо", "Осторожнее", "О, знакомая ситуация... упала, очнулась - гипс", - пишут фолловеры.

Напомним, ранее украинская певица Мишель Андраде рассказала о сексе по дружбе.

Вас также могут заинтересовать новости: