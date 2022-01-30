Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде поделилась с поклонниками видео, на котором во время съемок программы "Орел и Решка" пытается научиться кататься на скейтборде.
Но с первого раза Мишель не удалось встать и поехать. Скейт буквально выскользнул у нее из-под ног, девушка упала и сильно ударилась головой об асфальт.
"Люблю свою работу", - пошутила Андраде.
Читайте такжеГруппа KAZKA рассказала об особенностях своего райдераТакже она добавила, что осталась цела. И сейчас с ней все в порядке. Поэтому поклонникам не о чем переживать.
"Ничего не ломай! Долгих лет тебе жизни", "Солнце, аккуратнее надо", "Осторожнее", "О, знакомая ситуация... упала, очнулась - гипс", - пишут фолловеры.
Напомним, ранее украинская певица Мишель Андраде рассказала о сексе по дружбе.