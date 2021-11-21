MamaRika поделилась подробностями своей интимной жизни в программе "Светская жизнь".

Украинская певица MamaRika и ее супруг, комик Сергей Середа откровенно рассказали о сексе после рождения сына Давида.

Так, 2 августа звезда родила первенца. Беременность у нее проходила с осложнениями, поэтому врачи запретили супругам вести интимную жизнь. А вот сейчас Соломия Витвицкая в рамках программы "Светская жизнь" поинтересовалась у молодых родителей, возобновили ли они занятия сексом.

"Сегодня мы бросали монетку - будет секс или интервью", - пошутил Сергей Середа.

Читайте такжеНазваны топ-5 самых красивых певиц Украины: оценка мужчинА вот MamaRika рассказала, что секс есть, но не так часто, как хотелось бы.

"На самом деле он существует. Не очень часто, зато какой", - с улыбкой ответила звезда.

Напомним, ранее MamaRika и Сергей Середа окрестили сына. Таинство крещения звездные родители устроили дома.

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Автор: Диана Могилевич