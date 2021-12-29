Настя Покрещук часто прибегает к услугам пластических хирургов.

Украинка с самыми большими скулами Настя Покрещук показала в Instagram архивную фотографию, которая была сделана еще до пластики.

Так, на снимке Насте показала себя в 30 лет и 33 года. Ранее у нее были блондинистые волосы, но уже пухлые губы. При этом таких больших скул еще не было. А вот три года спустя она показала себя с огромными скулами, новой прической и ярким макияжем.

Читайте такжеАндрей Задворный кардинально изменился после расставания с Огневич"Без линз и скул классно", "Все было супер, остальное - лишнее", "Зачем ты сделала из себя уродку?", "Три года назад крыша поехала", "По-моему, раньше ты выглядела лучше", "Скулы поменьше и нормально", - пишут в сети.

Напомним, ранее Настя Покрещук после маммопластики показала обнаженную грудь.

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