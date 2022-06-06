Покрещук увлекается пластической хирургией.

Украинская блогерша Анастасия Покрещук показала результат после липосакции, которую сделала в одной из клиник Стамбула.

Девушка призналась, что часто прибегает к услугам пластических хирургов. Так, она сделала не только липосакцию, но и маммопластику (увеличение груди), и глютеопластику (коррекция объема ягодиц). Также она изменила черты лица, сделав огромные скулы, и поставила себе виниры.

"10 дней после липо. Не знаю, чтобы я делала без этих чудесных операбельных вмешательств. Есть два варианта: жрала бы как козочка одну траву и точно бы сошла с ума. И ещё один просто - просто сошла бы с ума", - поделилась Покрещук.

Стоит отметить, Настя всегда была недовольна своей внешностью. Поэтому она начала ее улучшать с помощью пластических хирургов и косметологов. Более того, девушка самостоятельно увеличивает себе губы. Однажды она показала процесс ввода филлеров в прямом эфире в Instagram.

Напомним, ранее Настя Покрещук показала себя до пластики. Реакция соцсетей не заставила себя долго ждать.

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