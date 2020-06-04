Принц Уильям настойчиво советует Гарри вернуться в Британию во имя безопасности - СМИ

Кстати, как сообщают СМИ, Гарри в последнее время все чаще общается со своей бабушкой, королевой Елизаветой II. Ее Высочество также волнуется за внука и предлагает свою помощь в случае необходимости.

Принц Уильям очень обеспокоен безопасностью своего брата Гарри и его супруги Меган Маркл. После переезда в США герцоги Сассекские оказались под пристальным вниманием назойливых поклонников и фанатов. Сейчас супруги живут в Лос-Анджелесе со своим годовалым малышом.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на таблоид US Weekly, братья каждый день созваниваются и долгое время общаются по телефону. Уильям очень просит Гарри подумать о безопасности своей семьи и вернуться домой, на родину.

Читайте такжеМеган Маркл рассказала о том, как сталкивалась с расизмом

"Переезд в чужую страну никогда не бывает легким. Гарри не ожидал, что столкнется с таким количеством проблем. Уильям и Гарри часто общаются на эту тему. Уильям даже посоветовал брату вернуться в Лондон или переехать с семьей в более безопасное место. Он заботится о благополучии и безопасности Гарри", - сообщает источник издания.

Кстати, Гарри в последнее время все чаще общается со своей бабушкой, королевой Елизаветой II. Ее Высочество также волнуется за внука и предлагает свою помощь в случае необходимости.

Инсайдер сообщает, что у герцога Сассекского были ожидания более безоблачной жизни в США, однако сейчас у него уже есть мысли о переезде в более безопасное место, но пока супруги еще находятся в поиске такого места.

Как ранее писал УНИАН, бывшая подружка принца Гарри рассказала, почему они расстались.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram