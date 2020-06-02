Бывшая пассия принца Гарри откровенно рассказала о причине разрыва

Пара повстречалась два года.

Бывшая девушка принца Гарри британская танцовщица и модель Крессида Бонас назвала причину расставания с ним.

Девушка рассказала, что за два года отношений с принцем испытывала огромное давление, сообщает People.com.

По словам Бонас, она осознала, что не сможет жить в королевской семье. «Страх неудачи, страх быть отвергнутой, страх быть непонятой правильно, страх оказаться не такой идеальной», — объяснила модель. Кроме того, она планировала продолжать свою творческую карьеру.

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Бонас также раскритиковала дресс-код на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. «Не люблю я эти шляпки. Это слишком сложно для людей», — отметила знаменитость.

Крессида Бонас встречалась с принцем два года, однако в 2014 году они расстались. Через год в британских СМИ появились слухи об их тайной помолвке, но они не подтвердились. Крессиду и Гарри познакомила двоюродная сестра принца принцесса Евгения. Как и Меган Маркл, Бонас актриса.

В ноябре 2017 года было объявлено о помолвке принца Гарри с актрисой Меган Маркл. Свадьба пары состоялась весной 2018 года.

Как сообщал ранее УНИАН, с тех пор, как принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от королевских прав и полномочий и переехали в США, их материальное положение оказалось весьма неустойчивым.

Ни у Гарри, ни у Меган сейчас нет работы, и, как следствие, стабильного дохода. Недавно герцог Сассекский продал эксклюзивные ружья ручной работы за $180 тыс. Однако этих денег на жизнь семье не хватило.

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