За первым сезоном украинского шоу "Холостяк" с Максом Чмерковским следили многие девушки.

Макс Чмерковский, ставший главным героем первого сезона украинского реалити-шоу "Холостяк" в 2011 году, рассказал, что жалеет об участии в проекте.

Этими подробностями любимчик многих украинских женщин поделился во время интервью с Машей Ефросининой.

"Меня уговорили... Нет, не уговорили... Сказали очень правильные вещи, и до того, как они их договорили, я был уже на все готов", - отметил Макс, добавив, что речь идет о продюсерах телешоу.

Читайте такжеМакс Чмерковский вместе с супругой прилетел в Украину (фото)По словам "холостяка", аргументы были такими: в Украине статистически больше женщин, и мужчины этим пользуются, заводя непонятные отношения, поднимая руку на свою возлюбленную.

"Они (продюсеры "Холостяка", - УНИАН.) хотели, чтобы я был мужчиной, подающим пример, как это может еще быть. Пока они договорили это предложение, я уже был готов. А до этого смеялся и отказывался", - рассказал Чмерковский.

По его словам, он хотел показать себя как некую мечту. Он ошарашил Ефросинину, сказав, что сразу же пожалел о согласии на участие в шоу.

"Я сразу же понял, что я не тот человек, который выбирает из женщин. С одной стороны, я должен быть каким-то принцем на коне. А с другой стороны передо мной 25 людей, а я тыкаю пальцем: "Ты да, а ты - нет". Это же так глупо... Это не фундамент для правильных отношений", - добавил Макс.

По словам мужчины, ему психологически было сложно выдерживать церемонии роз на романтическом проекте.

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Кто такой Макс Чмерковский

Макс Чмерковский родом из Одессы. Когда будущему хореографу исполнилось 14 лет, он с семьей переехал в США. Сейчас танцовщик проживает в Лос-Анжелесе с женой Питой Маргатройд и 4-летним сыном, владеет более 14 хореографическими школами по всей Америке.

Макс Чмерковский участвовал в 17 сезонах "Танцев со звездами" в Америке, но первое место в шоу он получил в паре с известной фигуристкой Мэрил Дэвис.

В 2011 году стал героем первого сезона украинского шоу "Холостяк". В финале он выбрал Александру Шульгину, однако их отношения не имели продолжения.

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