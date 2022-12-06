Юля "Медуза" не стала сохранять интригу.

Пока одни участницы романтического шоу "Холостяк" игнорируют вопросы о том, платят ли им за участие в реалити, другие охотно делятся подробностями со своими фанатами. Так, Юля "Медуза" вскрыла правду о "зарплате" на шоу, общаясь с подписчиками в Instagram.

Девушку спросили, давали ли ей и другим участницам "Холостяка" деньги на проекте. По словам "Медузы", без "приятных бонусов" не обошлось.

Юля честно написала, что им давали деньги, однако это сложно назвать полноценным содержанием. Суммы были не настолько большими.

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"Нас поддерживали суточными, это был приятный бонус, потому что содержанием эти суммы назвать сложно. Это не зарплаты, не оплата за съемки, не гонорар", - написала "Медуза" в Stories.

Насколько маленькими были эти "приятные бонусы", Юля не рассказала. Однако ранее другая участница "Холостяка" Саша Погорелова заявляла, что о деньгах на проекте якобы не идет и речи.

Шоу "Холостяк": что случилось в последнем выпуске

В шестом выпуске было немало скандалов, однако самым ярким оказался тот, который произошел на церемонии роз. Григорий Решетняк заранее попросил девушек записать голосовые сообщения, в которых они дадут оценку поведению своих конкуренток. Все эти оценки прозвучали при участницах и Топольском. "Холостяк" был настолько шокирован гадостями, которые девушки говорили, что попросту прервал церемонию.

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