Ее первенцу исполнилось 8 месяцев.

Украинская певица Mamarika, которая в 2021 году родила сына, сделала пост в Instagram от имени своего ребенка. Данную публикацию она сделала в честь того, что малышу исполнилось 8 месяцев.

"Я очень скучаю по своему папе. Мы с ним видимся только по скайпу, и я не очень понимаю почему так, потому что еще совсем маленький. Когда подросту, мама обязательно расскажет мне обо всех наших страшных приключениях во время войны, и что нам пришлось пережить вместе. Она у меня очень сильная, но в последнее время часто плачет, поэтому я стараюсь поднимать ей настроение своим громким смехом, попытками говорить какие-то забавные слова, своими крепкими объятиями", - написала Mamarika в Instagram.

"Если бы я мог говорить, я бы сказал, что мне много не надо: я хочу улыбающихся и счастливых маму и папу рядом, хочу чтобы мы все вместе вернулись к нам домой и жили так, как раньше. Хочу больше никогда не слышать взрывов, и чтобы все дети были в безопасности, мире и любви", - сказано в публикации.

На фото, опубликованном артисткой в соцсети, маленький Давид спит в кроватке, обняв свою игрушку.

Отметим, сейчас украинская артистка со своим сыном находится в Польше. Туда она выехала, когда российские оккупанты начали активно обстреливать Гостомель. Позднее звезда призналась, что выезжала в прямом смысле под свист выстрелов над головой. Ее муж, юморист Сергей Середа остался в Украине.

Напомним, ранее певица рассказала, как с сыном на руках бежала из-под обстрелов возле Гостомеля.

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