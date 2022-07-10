Известная американская ведущая Опра Уинфри потеряла близкого для нее человека. Ушел из жизни ее отец Вернон Уинфри. Мужчине было 90 лет.

Данное известие появилось на официальной странице телезвезды в Twitter.

Скончался он в пятницу, 8 июля. Сообщается, что перед смертью мужчина долгое время боролся с раком.

"Меньше недели назад мы чествовали моего отца на его собственном заднем дворе. Мой друг и певец госпела Винтли Фипс поздравлял его песней. Он чувствовал любовь и упивался ею до тех пор, пока больше не мог говорить. Вчера с семьей, которая окружила его кровать, я имела священную честь быть свидетелем того, как человек, ответственный за мою жизнь, сделал свой последний вздох", - написала в своем Инстаграм-блоге Опра Уинфри.

Напомним, Опра Уинфри впервые рассказала, как в 9 лет ее изнасиловал двоюродный брат. По словам ведущей, этот опыт научил ее, что девочки никогда не бывают в безопасности.

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