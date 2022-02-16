Сегодня, 16 февраля, Нана отмечает свой день рождения.

Украинская телеведущая и актриса Маша Ефросинина поздравила свою дочь Нану с днем рождения. Сегодня девушке исполнилось 18 лет.

"Для меня 16.02 всегда было и будет первостепенно днём твоего рождения, мой мышонок! Ты пришла в этот мир нелегко, и сейчас тебе и твоему поколению мир демонстрирует свою жесткость и беспринципность… Мне очень жаль, что я не знала, что говорить тебе в эти дни, и смогу ли я сдержать все обещания по празднованию- меня никто не научил, что обещать детям при таких новостях", - начала поздравление Ефросинина.

Также она добавила, что у нее есть предчувствие, что о Нане узнает весь мир, ведь девушка мечтает изменить его в сторону добра и пацифизма.

Читайте такжеЗвезда "Женского Квартала" рассказала о безответной любви"Я хочу, чтобы мир знал, что у него есть такая необычайно сильная и целеустремлённая девушка, как ты! Чтобы знал, как сильно ты хочешь изменить его в сторону добра и справедливости, любви и пацифизма. Но что-то мне подсказывает, что мир неизбежно о тебе узнает! С твоим восемнадцатилетием, моя прекрасная Нана", - подытожила ведущая.

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала о своем похудении и любимом блюде.

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