Он заявил, что никогда бы не обидел свою экс-супругу.

Украинский музыкант Владимир Дантес недавно презентовал новую песню "Чуєш", в которой внимательные поклонники обратили внимание на некоторые слова и подумали, что речь идет о Наде Дорофеевой.

Так, Дантес поет: "Жовтень вже прийшов, що в тобі знайшов? Полюбив себе, проклянув тебе. В пам'яті сидить останній твій ретвіт. Гарна ти? Облиш. Зараз ти, як миш. Я тебе забув, чуєш мене, чуєш? Я тебе забув, більше не дзвони".

Поклонники убеждены, что Дантес решил отомстить своей бывшей супруге, поэтому посвятил ей песню и назвал ее "мышью".

Однако сам артист поспешил опровергнуть эти домыслы. В эфире "Наше радио" он сказал, что никогда не скажет ничего плохого о Дорофеевой.

"Очень странно, что люди натягивают такой смысл именно на эту фразу, потому что я никогда бы вообще в жизни не смог так сказать о своей бывшей, потому что я уважаю свои бывшие отношения. Если я так ее называю, я и себя опускаю. А я себя тоже очень сильно люблю, потому не могу этого допустить", - сказал артист.

Напомним, Дантес выпустил новую песню "Чуєш". Она о бывшей девушке, которую он уже забыл. В клипе снялись Даша Кацурина и Алексей Дурнев.

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