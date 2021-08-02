Сеничкин рассказал, как его сестра бежала из Крыма, Витвицкая - как девочку с братьями разделила война, а Гринчук вспомнил, как оказался на границе между Кореями.

На телеканале 1+1 стартовала премьера нового спецпроекта ТСН "Разделенные". Предпоказ посетили не только ведущие 1+1 Соломия Витвицкая, Руслана Писанка, Ирина Ванникова и Владимир Рабчун, но и журналисты, ветераны АТО, политики и общественные деятели.

После предпоказа некоторые из гостей делились собственными историями из своей жизни. Ведущий "Сніданок з 1+1" Руслан Сеничкин поделился рассказом, что случилось с его родной сестрой Татьяной. По его словам, однажды сестра позвонила ему и рассказала, как с ней обошлись так называемые "зеленые человечки".

"Это было начало марта 2014 года. Я шла на очередное собеседование в поисках работы, и, проходя мимо воинской части не могла не заметить тех "зеленых человечков" с оружием, в полной экипировке. Я не понимала, что происходит, возможно фильм снимают, остановилась, смотрю... Думаю - надо посмотреть новости. Стоило лишь достать телефон из кармана... та массовка, которая "охраняла" зеленых человечков и их оружие, набросились на меня. Потребовали паспорт - показала. Спросила их документы, увидела лишь уголок паспорта. Спрашиваю, почему красный? И меня начали толкать, пихать, угрожать. Через пару месяцев, когда была на сносях, точно знала, что становиться на учет в связи с беременностью, ни в Севастополе, ни в Крыму - ни за что не буду, потому что во все больницы Севастополя уже завезли врачей с красными паспортами. Страх за здоровье младенца и свое пугал. И мы поехали в Черкассы, наверное, навсегда…"

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Коллега Руслана - ведущий ТСН Святослав Гринчук тоже вспомнил историю, которая поразила – это отношения между Северной и Южной Кореями. Все мы знаем, что между ними разорваны все связи и есть демилитаризованная зона, но Святослав видел это собственными глазами.

"Несколько лет назад я был в Южной Корее и смог достаточно близко подобраться к ее границе с Кореей Северной. У них это называется демилитаризованной зоной. Несколько километров безлюдного пляжа, а вдали даже можно разглядеть военные бункеры. Говорят, там, с коммунистической стороны всегда кто-то целится в сторону юга. Тогда же мне удалось посетить и один из самых жутких музеев в моей жизни - музей разделенной страны. В 50-х годах прошлого века, в результате войны, по разные стороны колючей проволоки оказались десятки тысяч корейских семей. Кто-то пытался рыть длиннющие подземные туннели, чтобы воссоединиться с родными, кто-то погиб при попытке преодолеть границу, кто-то десятилетиями писал родным письма, не зная, что они не доходили, а остаются в столах сотрудников спецслужб, а кто-то просто навсегда потерял дорогих людей”, - рассказал Гринчук.

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая также на своей странице в Facebook вспомнила трогательную до слез историю о судьбах детей из Донецка разлученных войной.

"Раньше в" впечатляющих историях ТСН " был сюжет о жизни маленькой, но очень сильной девочки Дианки и ее двух братьев. Их маму лишили родительских прав. Диану со старшим братом Юрой передали в детский приют, а самого младшего Павла забрали в дом малыша. В 2014 году в Донецке начинались обстрелы – город захватили боевики. Детей из интернатов эвакуировали на подконтрольную Украине территорию. Среди них была и Дианка с братьями. Диану вывезли в Краматорск. А вот старший Юра на подконтрольную часть так и не попал, боевики вернули автобус с ним обратно".

Впоследствии руководство центра реабилитации, где была Дианка, обратились за помощью к журналистам ТСН. Сначала удалось найти самого маленького брата Дианы, а потом девочке сказали, что Юру усыновили в Донецке, и нынешние родители мальчика очень хотят, чтобы родные любящие братья и сестра общались.

"Война страшна, но любовь и добро всегда побеждают. Не будьте равнодушными! Откликайтесь на просьбу о помощи. Смотрите "Разделенные" на 1+1. Мы, украинцы, не одни в своей беде в этом мире", - рассказала Соломия Витвицкая.

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Автор: Диана Могилевич