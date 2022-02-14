Недавно украинская певица и блогер Анна Тринчер сделала операцию по увеличению груди. Такое хирургическое вмешательство могло обойтись ей в 6 тысяч долларов, но девушка немного сторговалась.
"У моего хирурга это стоит шесть тысяч долларов. Но, я же артистка, я еще и еврейка, я смогла немного договориться", - сказала Анна в программе "Светская жизнь".
Также она добавила, что сейчас пьет антибиотики и обезболивающие. Из минусов после операции она назвала то, что ей неудобно спать. Единственная поза, в которой ей не больно - это лежа на спине.
"Это для меня действительно отчаянный шаг, потому что я действительно люблю женственные формы. Я люблю пышную грудь, большие ягодицы", - добавила Тринчер.
Напомним, ранее Анна Тринчер показала реакцию бабушки на ее увеличенную грудь. Родственнице не понравилось то, что сделала Анна, поэтому она обругала ее за такой поступок.