Девушка обнародовала видео, где Волошин разговаривает во сне.

Украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер поделилась с поклонниками забавным видео. В инста-сториз она показала, как ее жених, блогер Александр Волошин разговаривает во сне.

По словам девушки, она давно хотела поделиться этим с поклонниками, но не успевала снять. И вот сейчас ей выдалась такая возможность.

В кадре можно заметить, что Волошин действительно разговаривает во сне. Через несколько секунд он открыл глаза и слегка приподнялся. Вероятно, Тринчер его разбудила. Затем он повернулся на бок и снова уснул.

"Саша разговаривает ночью. Давно вам хотела это заснять, но всегда не успевала", - подписала ролик Тринчер.

Напомним, ранее звезда "Школы" Тринчер шокировала соблазнительной фотосессией в черном белье.

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