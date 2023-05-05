Блогер ошеломил информацией о своем доходе.

Известный украинский блогер и муж певицы Анны Тринчер Александр Волошин заговорил на публику о своем доходе. В интервью Славе Демину он рассказал, что основной доход ему приносит монетизация блога.

"Блогерство для меня - это бизнес. Я не делаю там рекламу, но использую тот трафик, который у меня есть, иначе. Не так, как все. У меня компания по онлайн-образованию. Четыре месяца назад я ее сделал как платформу. Это были учебные курсы", - поделился блогер.

Он уточнил, что зарабатывает достаточно неплохо - точную сумму не назвал, но сказал, что она превышает 50 тысяч долларов.

"Я не буду говорить сумму. Я не боюсь, что мне будет прилетать. Но эта сумма может посеять лишние мысли у людей, которые мне сейчас не нужны. Это не потому, что я не хочу что-то говорить, потому что на данный период времени я понимаю, что те мысли и ощущения, которые эта сумма вызовет у людей, мне сейчас не нужны. Это больше 50 тысяч долларов", - резюмировал Волошин.

Мужчина добавил, что большую часть семейных расходов покрывает он. Его супруга Анна Тринчер тратит свои деньги на собственную карьеру и саморазвитие.

Напомним, Тринчер опозорилась в эфире, забыв дату Дня Независимости Украины.

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