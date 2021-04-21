Полякова отправилась на отдых в Египет с мамой и дочерьми.

Украинская певица Оля Полякова отправилась на отдых в Египет вместе с мамой и дочерьми.

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В Instagram "королева ночи" поделилась совместным снимком с мамой, дочерьми Машей и Алисой. И фанаты засыпали эту женскую троицу комплиментами. Ведь, не зависимо от возраста, выглядят все они фантастически. Особенно мама звезды, говорят поклонники.

Полякова рассказала, что она впервые решила провести отпуск вместе с мамой и дочерьми, то есть, в женском составе. Полякова забронировала для своей банды роскошную виллу на солнечном курорте, с "all inclusive" и кучей развлечений.

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Автор: Виктория Гордиенко