Звезда показалась в стильном костюме.

Травести-дива Монро опубликовала в своем инста-блоге новую фотографию, на которой позирует в стильном спортивном костюме оранжевого цвета. Дополнила она такой "лук" теплой джинсовой курточкой.

Читайте такжеНазваны самые стильные звезды 2021 года по версии Vogue (фото)Кроме того, Монро надела парик с блондинистыми вьющимися волосами, а также нанесла яркий макияж с разноцветными тенями. Звезда не забыла и об украшениях, которые придали образу элегантности.

"Красотка, а главное - с мозгами", "Браво", "Классная", "Просто лучшая", "Приятнейшая красотка", "Бритни Спирс не люблю, а вас - люблю", "Вы - умная, яркая, эффектная девушка с фееричным чувством юмора и вкуса", - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, ранее травести-дива Монро в мини и на каблуках похвасталась стройными ножками.

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