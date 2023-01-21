Об этом сам Топольский написал Мудрой после финала.

Финалистка "Холостяка-12" Саша Мудрая в интервью УНИАН разоблачила главного героя реалити Алекса Топольского. Оказалось, после финала он рассказал, почему выбрал Катю.

По словам Саши, она очень удивилась, когда услышала слова Алекса на финале. Однако зрители видели не все, что там происходило.

"У меня был шок – вот моя первая реакция. В эфир не вошло, когда он говорил всю свою речь, а потом попросил меня что-то сказать. А у меня просто язык отнялся. На его лице я уже видела, что что-то не так. Я была уверена, что он выберет именно меня, что наши отношения будут развиваться. Но нет", - вспомнила девушка.

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Также Мудрая раскрыла неприятную для победительницы реалити правду. Топольский писал ей и пытался откреститься от Кати.

"Он выбрал Катю, но к ней у него не было таких чувств, как ко мне. После проекта он писал мне, что между нами была "химия", а Катю он выбрал, потому что она из хорошей семьи. Было ли мне больно на финале? Больно может быть только тогда, когда человек действительно дорог, когда он уже занимает какое-то место в твоем сердце. Это уже не про влюбленность, а более глубокие чувства. Я не плакала ни в день финала, ни после", - резюмировала Мудрая.

Напомним, ранее "холостяк" Топольский публично оскорбил Сашу Мудрую, однако она не стала молчать и ответила.

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