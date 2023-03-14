Он не хотел столкнуться с Николь Кидман.

Американский актер Том Круз не явился на церемонию награждения премией "Оскар", так как не хотел встретиться с бывшей супругой Николь Кидман, которая присутствовала на премии.

По данным источника издания Daily Mail, Круз отказался ехать на "Оскар", несмотря на то, что фильм "Топ Ган: Маверик" с его участием был номинирован в шести категориях.

"Тома не было там, потому что там была она, и он не хотел столкновения", – сказал источник.

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Отметим, Николь Кидман была второй женой Тома Круза. Они состояли в браке с 1990 по 2001 год. У них есть двое приемных детей - дочь и сын.

Познакомились они на съемках фильма "Дни грома". У них буквально сразу начался бурный роман, который быстро перерос в брак. Однако во время съемок фильма "Ванильное небо" Круз влюбился в Пенелопу Крус. Именно она стала причиной расставания актера и Кидман.

Но и с Пенелопой у него не сложились отношения. После их расставания Том закрутил новый роман и еще раз женился. Однако и здесь его ждал разрыв.

Напомним, Кейт Уинслет на съемках "Аватара 2" побила рекорд Тома Круза.

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