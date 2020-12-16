Инцидент произошел из-за несоблюдения правил безопасности.

В Сеть попала запись актера Тома Круза, в которой он обматерил своих подчиненных. Причиной инцидента стало то, что его подчиненные на месте съемок "Миссии невыполнимой" слишком близко стояли друг к другу. А также они были без масок.

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Об этом сообщает The Sun.

"Чтобы я больше никогда этого не видел! Никогда! А если я хоть еще раз увижу это, вы уволены! Если хоть кто-то в команде это сделает, для вас все кончено. Ты, бл*дь! Никогда этого не делай. Никаких извинений. Вы можете это рассказать людям, оставшимся без еб*ного дома, потому что вся индустрия загнулась. Ни еды на столе, ни платы за колледж. И с этим я живу каждый день", - сказал Круз.

Напомним, что съемки "Миссии невыполнимой" приходилось несколько раз переносить из-за пандемии коронавируса.

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Автор: УНИАН