Певица Тина Кароль, которая вчера выступала в Черновцах, не смогла не вспомнить о трагедии, которая произошла в тот день. 19 августа оккупанты ударили по Чернигову ракетами, погибли 7 человек, среди которых была 6-летняя девочка.
Именно поэтому певица вышла на сцену и вспомнила, что несколько дней назад она стояла на сцене драмтеатра, который разрушили россияне. Кароль была в Чернигове и видела энергию людей, пришедших на концерт.
"Все знают, какие новости в нашей стране. И мы буквально недавно были в Чернигове. В центре города, в этом зале. Смотрели в глаза несокрушимых и непокоренных людей в Чернигове, которые выстояли", - сказала Кароль.
Певица отметила, что в день трагедии в Чернигове она не хочет выходить на сцену в костюмах и ярком наряде. Поэтому она решила выступать в обычной одежде и попросила фанатов отнестись к этому с пониманием.
"Боль в сердце, я не смогла иначе. Сегодня это выступление, хоть очень просто, но без концертной одежды. Я думаю, вы примете меня. Потому что на душе что-то другое. Вспоминая, как мы два дня назад пели песню "Вільна", в том зале, я видела счастье. Видела веру. Даже если тебя кто-то обидит, никогда не теряйте веру. Это всегда говорили родители. Никогда твоя воля не должна быть покоренной. Свободные, непокоренные! Все мы, я, вы, держим строй!" - заявила звезда.
Поступок Кароль приятно удивил ее фанов. Зрители поддержали идею певицы. А в комментариях под видео с ее словами пользователи пишут:
- "Ком в горле.... Мы прошли через ад... Спасибо за поддержку всем"
- "Вся Украина плачет за Чернигов. Мои соболезнования родным и близким погибших. Тина, ты молодец"
- "Тина, спасибо".
Напомним, ранее стало известно, что Максим Галкин ошеломил реакцией на смерть ребенка из-за ракетного удара по Чернигову. Артист отреагировал на атаку россиян и с болью высказался о погибших.