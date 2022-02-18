Тина Кароль  / Фото - Тина Кароль, instagram.com

Известная украинская певица Тина Кароль выступила на музыкальной премии "Песня года". Публика была поражена ее шикарным нарядом. 

Фотографии с мероприятия Тина опубликовала в своем Instagram-аккаунте. 

Артистка исполнила несколько песен в смелом образе. На ней было надето черное платье от бренда Lever Couture с прозрачной сетчатой вставкой под грудью и ниже бедер. 

Выступала Кароль с распущенными волосами, уложив их на плечи локонами. Образ дополнил смелый вечерний макияж с акцентом на губах. 

Черное платье Тины Кароль на "Песне года" / Фото - Тина Кароль, instagram.com

"Ох, какое платье", "Красотка", "Какая красивая женщина", "Безумно красивый образ", "По-настоящему звездный лук! Восторг!", "Какой же потрясающий наряд! Образ ноченьки", - пишут комментаторы под публикацией Тины Кароль в Instagram.

Напомним, в День единения украинцев объединила музыкой Национальная музыкальная премия "Украинская песня года". Церемония награждения собрала легендарных певцов, молодых и перспективных. Вдохновитель праздника – Михаил Поплавский.

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