Она не смогла сдержать эмоций, когда говорила о войне в Украине.

Украинская певица Тина Кароль на каждом своем концерте говорит о войне в родной стране. Последний раз не стал исключением. Она со сцены начала говорить об испытаниях и не смогла сдержать эмоций.

Знаменитость расплакалась, когда говорила о большой войне в Украине.

"Кто знал, что нам выпадет такая судьба? Когда-то, в далеком 2014 году, я себе сказала: "Если тебе дано такое испытание, значит ты можешь его пройти. И ты должен это сделать". Мы с вами должны это пройти. Пройдем и победим. Потому что мы несокрушимы", - сказала Кароль.

После ее слов зал начал громко аплодировать. Заметно, что ее высказывание разделяют миллионы людей, которые верят в то, что совсем скоро в Украине закончится война и наступит долгожданный мир.

Кроме того, Кароль показала последствия ночной массированной атаки на Украину. Она опубликовала фотографии, на которых видны разрушения.

"То же самое происходит каждый день и в других городах нашей страны. Ты слышишь меня?" - подписала кадры певица.

Напомним, Илона Гвоздева рассказала о беде в семье. В результате ракетной атаки пострадал ее дом.

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