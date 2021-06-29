На камеру исполнительница демонстрировала соблазнительные позы.

Известная украинская певица Тина Кароль снялась в соблазнительной фотосессии. На камеру она позировала в трендовом прозрачном платье.

Соответствующие фотографии поп-звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте такжеТина Кароль неожиданно прервала свой концерт в Одессе (видео)Под платье Кароль надела черное боди на тонких бретелях. В таком наряде она продемонстрировала свои соблазнительные формы. Образ получился довольно смелым и сексуальным.

"Лук" Тина дополнила завязкой на ноге, а волосы уложила в прическу с мокрым эффектом.

Тина Кароль: что о ней известно

Тина Кароль - украинская популярная певица, заслуженная и народная артистка Украины.

В 2005 году она заняла второе место на "Новой волне" и получила специальную премию Аллы Пугачевой.

Артистка также представляла Украину на Евровидении 2006 и заняла седьмое место.

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Автор: Ольга Робейко