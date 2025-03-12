Тина Кароль рассказала о личном: 'Дайте поплакать'

Артистка рассказала о своих предпочтениях.

Известная украинская певица Тина Кароль решила ответить на вопросы поклонников. Так, кто-то поинтересовался у нее, когда она выпустит следующий танцевальный хит.

Кароль отметила, что ей сейчас не до танцев. У нее, вероятно, меланхолическое настроение, из-за которого на данный момент ей больше хочется писать песни, под которые можно поплакать.

"Подождите, я только оттанцевала, дайте поплакать немножко. Поромантизировать", – сказала Тина.

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Также у звезды поинтересовались по поводу ее сына Вениамина, который живет и учится в Великобритании. По словам Кароль, он готовится к экзаменам, и у него все хорошо.

Еще один факт из жизни певицы: она любит активный отдых. У Кароль часто спрашивают, когда и как она отдыхает. На что артистка отвечает, что если выбирать между активным и пассивным отдыхом, она выберет первый вариант.

Напомним, ранее Тина Кароль ответила на упреки, что похудела с помощью препаратов.

"Я здесь, не осуждаю, а говорю как есть! Ни одной из этих волшебных палочек не использовала! Я еще хочу дочь, успехов!" - подчеркнула исполнительница.

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