Экранный роман Тины Кароль и Дана Балана обрастает новыми слухами (видео)

Говорят, между парой происходит настоящая химия.

Экранный роман звездных тренеров проекта "Голос країни" Дана Балана и Тины Кароль не дает покоя поклонникам пары.

Они до сих пор теряются в догадках, происходит ли нечто большее, чем просто дружба, между артистами в реальной жизни. Ответить на этот вопрос решил руководитель Big entertainment shows "1+1" Владимир Завадюк, пишет ТСН.

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Он признался, что ежедневно получает от фанатов "Голосу країни" вопрос, что происходит между Даном и Тиной.

"Я верю в химию между Даном и Тиной, и ее сложно скрыть. И Дан не раз говорил еще до начала шоу, до начала 9-го сезона, что он является одним из фанатов Тины, он знает все ее песни и пересмотрел все ее клипы", - поделился Завадюк

Вместе с тем Завадюк подтвердил, что во время суперфинала Балан находился в доме Тины.

"Более того, в день суперфинала они были в одном доме, и это был дом Тины. Да, Тина?", - сказал Завадюк.

Напомним, ранее Тина Кароль и Дан Балан удивили зрителей "Голоса страны-10" чувственным выступлением.

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