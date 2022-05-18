Певица заинтриговала поклонников.

Украинская певица Тина Кароль нашла своего "краша" среди военных Вооруженных сил Украины, которые сейчас защищают нашу страну от российских оккупантов.

Так, она опубликовала в инста-сториз фотографию мужественного военного с красивой бородой и прической, но немного грустным взглядом. В целом мужчина, действительно, красавчик. А после признания Кароль у него наверняка появится еще больше поклонниц.

"Краш. Не оторвать глаз. Познакомиться бы. Наши защитники - лучшие парни для брака", - подписала фото Тина Кароль.

Ранее УНИАН назвал главных секс-символов на передовой. От них фанатеют все девушки с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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