Певица отметила, что будет сеять только добро.

Украинская певица Тина Кароль в одной из украинских радиостанций представила свой новый трек "Скандал". Поклонники певицы гадают, связана ли эта песня с выходкой Оли Поляковой на шоу "Маска", когда она назвала Тину "плакальщицей на похоронах". Конечно, ведущий радиостанции спросил об этом у самой Тины.

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Тина дала четкий ответ на вопрос и предложила больше эту тему не трогать.

"Я вообще считаю, что есть дно и мы вообще не имеем права его пробивать. Ведь мы общаемся с населением Украины. Ты и я сидим и говорим на многомиллионную аудиторию, телевидение наше тоже, взращиваем людей. Это наш "чернозем". Что мы туда посеем, то и пожнем. Поэтому, давайте я сделаю вид, что все видела, но буду сеять только добро. И ты так же", - сказала Кароль.

Что касается связи между новым клипом и скандалом с Поляковой, Тина сказала, что восприятие происходящего зависит от интеллекта человека.

"Это уже насколько работает интеллект человека. Или она обидится, или враг станет его помощником", - добавила Кароль.

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Автор: УНИАН