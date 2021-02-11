Украинская певица Тина Кароль в одной из украинских радиостанций представила свой новый трек "Скандал". Поклонники певицы гадают, связана ли эта песня с выходкой Оли Поляковой на шоу "Маска", когда она назвала Тину "плакальщицей на похоронах". Конечно, ведущий радиостанции спросил об этом у самой Тины.
Читайте такжеТоп-модель показалась с дырочкой на ягодицах
Тина дала четкий ответ на вопрос и предложила больше эту тему не трогать.
"Я вообще считаю, что есть дно и мы вообще не имеем права его пробивать. Ведь мы общаемся с населением Украины. Ты и я сидим и говорим на многомиллионную аудиторию, телевидение наше тоже, взращиваем людей. Это наш "чернозем". Что мы туда посеем, то и пожнем. Поэтому, давайте я сделаю вид, что все видела, но буду сеять только добро. И ты так же", - сказала Кароль.
Что касается связи между новым клипом и скандалом с Поляковой, Тина сказала, что восприятие происходящего зависит от интеллекта человека.
"Это уже насколько работает интеллект человека. Или она обидится, или враг станет его помощником", - добавила Кароль.
Другие новости УНИАН:
- "Плакальщица на похоронах": Оля Полякова оправдалась за выпад в сторону Тины Кароль
- Кароль ответила Поляковой на слова о "плакальщице" (фото)
- Оля Полякова никак не угомонится: назвала Камалию "здоровой и сисястой"
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram