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Нежная Тина Кароль восхитила сеть голыми ножками

13:35, 02 июля 2020
Звезды
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Тина Кароль / Фото УНИАН

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На снимке Кароль позирует в белом комбинезоне, который украшен цветами того же оттенка. На оголенные плечи и ноги звезды томно падают лучи света, что прибавляет большей сексуальности фото.

"Не просто красивая картинка, а, действительно, целая Вселенная", "Прекрасная звездочка, сияй", "Какая красотища неописуемая", "Нежный пион", - написали фанаты.

Кароль показала ноги / фото instagram.com/tina_karol

Как сообщал УНИАН, ранее Тина Кароль поделилась пикантными фото с выступления. 

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