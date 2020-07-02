Нежная Тина Кароль восхитила сеть голыми ножками
13:35, 02 июля 2020Звезды
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Певица опубликовала новое фото.
Тина Кароль / Фото УНИАН
Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram новую чувственную фотографию.
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На снимке Кароль позирует в белом комбинезоне, который украшен цветами того же оттенка. На оголенные плечи и ноги звезды томно падают лучи света, что прибавляет большей сексуальности фото.
"Не просто красивая картинка, а, действительно, целая Вселенная", "Прекрасная звездочка, сияй", "Какая красотища неописуемая", "Нежный пион", - написали фанаты.
Кароль показала ноги / фото instagram.com/tina_karol
Как сообщал УНИАН, ранее Тина Кароль поделилась пикантными фото с выступления.
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