Тина Кароль очаровала фанатов сексуальным "луком" (фото)
14:29, 28 июня 2020Звезды
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Певица опубликовала пикантное фото.
Тина Кароль показала грудь / Фото УНИАН
Украинская певица Тина Кароль опубликовала в инста-сториз пикантное фото. Звезда предстала перед камерой крупным планом.
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Певица часто публикует пикантные фото, а фанаты уже даже придумали себе игру "Собери Тину по кусочкам".
На этот раз звезда надела золотистое платье с кружевом на груди. Стоит отметить, что глубокое декольте идеально подчеркивает роскошную грудь Кароль.
Кароль показала фото / Скриншот Instagram
Как сообщал УНИАН, ранее Кароль очаровала поклонников в Instagram.
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