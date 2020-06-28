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Тина Кароль очаровала фанатов сексуальным "луком" (фото)

14:29, 28 июня 2020
Звезды
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Тина Кароль показала грудь / Фото УНИАН

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Певица часто публикует пикантные фото, а фанаты уже даже придумали себе игру "Собери Тину по кусочкам".

На этот раз звезда надела золотистое платье с кружевом на груди. Стоит отметить, что глубокое декольте идеально подчеркивает роскошную грудь Кароль. 

Кароль показала фото / Скриншот Instagram

Как сообщал УНИАН, ранее Кароль очаровала поклонников в Instagram.

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Теги: #фото#Тина Кароль