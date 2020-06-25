"Кошечка": сияющая Тина Кароль очаровала поклонников в Instagram (фото)

Певица позировала в расстегнутой белой рубашке и с невероятно красивыми локонами.

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с фолловерами новым чувственным снимком. Читайте такжеСупермодель Кендалл Дженнер в леопардовом белье сексуально позировала на кровати (фото) Фото она разместила в своем Instagram. Певица позировала в расстегнутой белой рубашке и с невероятно красивыми локонами. Кароль широко улыбалась и по-настоящему очаровала своих поклонников фотографией. "Такая кошечка", "Моя ориентация вышла из чата", "Булочка с корицей", "Очень красиивая!", - расхвалили Кароль фанаты. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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