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"Кошечка": сияющая Тина Кароль очаровала поклонников в Instagram (фото)

13:45, 25 июня 2020
Звезды
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Певица позировала в расстегнутой белой рубашке / Instagram Тина Кароль

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Фото она разместила в своем Instagram.

Певица позировала в расстегнутой белой рубашке и с невероятно красивыми локонами. Кароль широко улыбалась и по-настоящему очаровала своих поклонников фотографией.

"Такая кошечка", "Моя ориентация вышла из чата", "Булочка с корицей", "Очень красиивая!", - расхвалили Кароль фанаты. 

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Теги: #певица#Тина Кароль