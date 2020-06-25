"Кошечка": сияющая Тина Кароль очаровала поклонников в Instagram (фото)
13:45, 25 июня 2020Звезды
118 0
Певица позировала в расстегнутой белой рубашке и с невероятно красивыми локонами.
Певица позировала в расстегнутой белой рубашке / Instagram Тина Кароль
Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с фолловерами новым чувственным снимком.
Читайте такжеСупермодель Кендалл Дженнер в леопардовом белье сексуально позировала на кровати (фото)
Фото она разместила в своем Instagram.
Певица позировала в расстегнутой белой рубашке и с невероятно красивыми локонами. Кароль широко улыбалась и по-настоящему очаровала своих поклонников фотографией.
"Такая кошечка", "Моя ориентация вышла из чата", "Булочка с корицей", "Очень красиивая!", - расхвалили Кароль фанаты.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter