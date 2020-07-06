Тина Кароль очаровала фолловеров нежным фото

Певица опубликовала новое фото.

Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram очень нежную фотографию. На снимке звезда позирует в белой майке с глубоким декольте.

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Тина часто публикует загадочные и очень трепетные фотографии в социальной сети. Такие снимки нравятся фанатам певицы и они уже придумали себе игру "Собери Тину по кусочкам". Новое фото они также не обделили вниманием.

"А можно ещё порцию таких фото?", "Любовь любовная", "Тина, после таких фотографий ориентация говорит: "bye bye"", "Невероятная", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, ранее Кароль восхитила сеть голыми ножками.

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