Тина Кароль очаровала фолловеров нежным фото
12:01, 06 июля 2020Звезды
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Певица опубликовала новое фото.
Кароль показала фото / Фото УНІАН
Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram очень нежную фотографию. На снимке звезда позирует в белой майке с глубоким декольте.
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Тина часто публикует загадочные и очень трепетные фотографии в социальной сети. Такие снимки нравятся фанатам певицы и они уже придумали себе игру "Собери Тину по кусочкам". Новое фото они также не обделили вниманием.
"А можно ещё порцию таких фото?", "Любовь любовная", "Тина, после таких фотографий ориентация говорит: "bye bye"", "Невероятная", - написали фанаты.
Кароль показала фото / фото instagram.com/tina_karol
Как сообщал УНИАН, ранее Кароль восхитила сеть голыми ножками.
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