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Тина Кароль очаровала фолловеров нежным фото

12:01, 06 июля 2020
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Кароль показала фото / Фото УНІАН

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Тина часто публикует загадочные и очень трепетные фотографии в социальной сети. Такие снимки нравятся фанатам певицы и они уже придумали себе игру "Собери Тину по кусочкам". Новое фото они также не обделили вниманием.

"А можно ещё порцию таких фото?", "Любовь любовная", "Тина, после таких фотографий ориентация говорит: "bye bye"", "Невероятная", - написали фанаты.

Кароль показала фото / фото instagram.com/tina_karol

Как сообщал УНИАН, ранее Кароль восхитила сеть голыми ножками.

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