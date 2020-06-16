Фан-клуб Тины Кароль опубликовал архивное видео с ее свадьбы

Певица была замужем и имеет сына Вениамина.

Украинская певица Тина Кароль 15 июня могла бы отпраздновать годовщину свадьбы с продюсером Евгением Огиром.

На официальной страничке ее фан-клуба в Instagram было опубликовано видео, на котором Тина выходит замуж за Евгения. Стоит отметить, что пара расписалась еще задолго до самого торжества. Это произошло ровно 12 лет назад в Киево-Печерской Лавре.

Как сообщал УНИАН, ранее Тина Кароль показала нежный образ.

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