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Фан-клуб Тины Кароль опубликовал архивное видео с ее свадьбы

09:31, 16 июня 2020
Звезды
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Тина Кароль была замужем / фото instagram.com/_fantina

На официальной страничке ее фан-клуба в Instagram было опубликовано видео, на котором Тина выходит замуж за Евгения. Стоит отметить, что пара расписалась еще задолго до самого торжества. Это произошло ровно 12 лет назад в Киево-Печерской Лавре.

Как сообщал УНИАН, ранее Тина Кароль показала нежный образ.

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Теги: #Тина Кароль видео