Знаменитость поманила парой откровенных снимков.

Украинская певица Тина Кароль активно ведет свой блог в Instagram. Также у нее есть канал в Telegram, который она называет "Щоденник мрійниці". Туда она часто постит свои фотографии.

Сейчас Кароль поразила публику откровенными черно-белыми снимками. На фото звезда позирует в джинсах и в топе с пайетками. Топ очень откровенный - с открытой спиной и на миниатюрных бретельках. Видно, что под топом у Кароль ничего нет.

На одном из снимков певица оголила часть своей груди, чем вызвала бурные обсуждения со стороны поклонников.

Видео дня

"Пока погружена с головой в процесс создания нового, кое-что из архива", - написала Тина.

Реакция соцсетей

"Какая красивая"

"Королева!"

"Невероятно красивая! Как ей удается быть такой идеальной?"

"Секси"

Чем занимается Тина Кароль во время войны

После полномасштабного вторжения певица решила не оставаться в стороне. Несмотря на то, что она могла выехать из страны и жить где-то в более безопасном месте, артистка занялась волонтерской деятельностью. Она неоднократно давала благотворительные концерты, в ходе которых собирала средства для сограждан и военнослужащих, которые сейчас защищают нашу страну на передовой.

Напомним, Тина Кароль эмоционально отреагировала на смерть легендарного поэта.

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