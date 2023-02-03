Украинская певица Тина Кароль активно ведет свой блог в Instagram. Также у нее есть канал в Telegram, который она называет "Щоденник мрійниці". Туда она часто постит свои фотографии.
Сейчас Кароль поразила публику откровенными черно-белыми снимками. На фото звезда позирует в джинсах и в топе с пайетками. Топ очень откровенный - с открытой спиной и на миниатюрных бретельках. Видно, что под топом у Кароль ничего нет.
На одном из снимков певица оголила часть своей груди, чем вызвала бурные обсуждения со стороны поклонников.
"Пока погружена с головой в процесс создания нового, кое-что из архива", - написала Тина.
Реакция соцсетей
- "Какая красивая"
- "Королева!"
- "Невероятно красивая! Как ей удается быть такой идеальной?"
- "Секси"
Чем занимается Тина Кароль во время войны
После полномасштабного вторжения певица решила не оставаться в стороне. Несмотря на то, что она могла выехать из страны и жить где-то в более безопасном месте, артистка занялась волонтерской деятельностью. Она неоднократно давала благотворительные концерты, в ходе которых собирала средства для сограждан и военнослужащих, которые сейчас защищают нашу страну на передовой.
Напомним, Тина Кароль эмоционально отреагировала на смерть легендарного поэта.