Он также рассказал о невероятной силе своей возлюбленной.

Известный ведущий Тимур Мирошниченко поделился мыслями относительно общего бюджета в отношениях. Знаменитость рассказал, как они с женой - правозащитницей Инной - распределяют средства.

Телезвезда отметил, что у них с любимой общий счет в банке. Решение о его создании он принял после рождения дочери Мии, ведь тогда его избранница была в декретном отпуске и не зарабатывала.

Тимур рассказал, что сделал это также из-за удобства, потому что не хотел отправлять средства жене, а чтобы она просто пользовалась ими при необходимости. При этом звезда отметил, что у Инны есть собственный счет и она прекрасно зарабатывает.

"Я настаивал на том, чтобы он (счет - УНИАН) у нас был общий. Уговаривать не надо было. Мне приходят деньги и она ими пользуется. Какими бы классными отношения не были, но я понимаю, что просить деньги это всегда немного неприятно, особенно самостоятельной женщине", - убежден Мирошниченко.

Во время пандемии и в начале полномасштабного вторжения, как признался ведущий, он почти не зарабатывал. Поэтому вся семья жила за счет Инны. Женщина спокойно отнеслась к тому, что содержала семью.

"То пандемия, то полномасштабная война, даже тот же 2022 год. Я практически не зарабатывал. Была одна зарплата, которой не хватало. Помню момент, что я даже проговаривал это Инне, что мы живем за твой счет", - добавил Тимур.

Мирошниченко говорит, что любимая очень много работает и при этом успевает заботиться о семье. Он отмечает, что Инна - сильная женщина.

"Очень много обязанностей разнообразных у Инны, сейчас и юридическая работа активная, и блогерская работа активная. Съемки, дети... Я ее не вижу. Даже дома, когда мы все вместе, я ее не вижу, потому что она работает в этот момент. Я ей даю эту возможность работать, но у нее есть опция не работать, но она ее пока не использует", - поделился ведущий.

К слову, Тимур и Инна в браке уже 6 лет. За это время у них родилось двое детей: дочь Мия и сын Марк. Кроме того, год назад они усыновили мальчика Марселя и несколько дней назад девочку Ангелину.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко рассказал, как провел выходные с названной дочкой.

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