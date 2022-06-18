Продюсер отреагировал на новость о том, что российский диктатор впал в кому.

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал новость о том, что лидер страны-агрессора Владимир Путин после неудачной операции впал в кому. Украинцы не воздержались от комментариев на этот счет.

У себя в Facebook-блоге Кондратюк написал: "Х*йло таки в коме. В глубокой ментальной коме".

Надпись опубликована в виде картинки на фоне фекалий.

Один из фолловеров Кондратюка спросил, слушал ли ведущий выступление Путина, на что продюсер поспешил ответить: "Я его не слушаю где-то с 2008 года. Идиотов и преступников зачем слушать? Что оно дает?".

Когда у Игоря спросили, кто же тогда выступал на форуме, тот написал: "Тело без мозгов. Один язык".

Напомним, ранее Игорь Кондратюк объяснил, почему "хороших россиян" не существует. Украинский продюсер считает, что даже те, кто позиционирует себя как "хорошие русские", ничего не делают для прекращения войны.

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