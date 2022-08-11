Остапчуку пришлось сорваться с отдыха и ехать в Умань.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук поделился с поклонниками трагическим известием, которое застало его на отдыхе. Оказывается, умер его близкий человек, поэтому Остапчук был вынужден сорваться и ехать в родную Умань.

После печального известия Владимир на сутки пропал из своих социальных сетей. При этом он не расскрыл подробности, кто именно умер и по какой причине. Известно лишь то, что в Умане живут его родители и друзья.

На эту новость отрегаировала и жена Остапчука - Кристина Горняк. Девушка опубликовала в инста-сториз картинку и лаконично написала: "Грустно".

Напомним, ранее Владимир Остапчук показал, как выглядел дом культуры в Ирпене до прихода оккупантов и как выглядит сейчас. Известно, что именно на этой локации снимали популярный молодежный сериал "Любовь и Блогеры", одним из актеров которого и был Остапчук.

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