Как оказалось, озвучивают поцелуи актеры дубляжа, а не сами герои издают такие страстные звуки.

Просматривая какой-то романтический фильм, мы испытываем спектр разных эмоций - сопереживание героям, радость за их счастье и эстетическое наслаждение от красивых поцелуев.

Однако герои фильмов и сериалов целуются не так громко, как это показывают по телевизору. Более того, учащенное и томное дыхание - тоже неправда.

Как выяснилось, именно актеры дубляжа создают эти звуки при поцелуях, записывая озвучку в студии звукозаписи. Как они это делают? Всего есть несколько способов.

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Первый способ - полоскание салфеток в миске. Сделайте это дома и вы услышите тот самый звук, который обычно исходит при поцелуях в кино.

Второй способ - выдавливание фруктов перед микрофоном. Этот звук напоминает тот, который исходит при самых страстных поцелуях в интимных сценах.

Третий способ - поцелуй с рукой. Как оказалось, актеры дубляжа действительно целуются с рукой, чтобы это звучало максимально реалистично.

Напомним, ранее в сети заметили киноляп в популярном турецком сериале "Великолепный век".

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