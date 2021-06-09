Певица думает над тем, чтобы представлять Украину на песенном конкурсе в следующем году.

Украинская певица TAYANNA не против представлять Украину в следующем году на самом масштабном конкурсе песни Евровидение.

По ее словам, для участия в конкурсе ей нужно переформатировать себя в психологическом плане. А для этого ей нужно полететь в Италию на три недели, чтобы настроиться.

"Поехать в Италию я бы хотела на Евровидение, честно говоря. На недели три. Если я смогу себя переформатировать в психологическом плане, что это о красивом конкурсе и не надо там ни с кем только бороться и побеждать, наверное, я поеду", – сказала певица.

При этом пользователи соцсетей разделились во мнениях. Кто-то считает, что TAYANNA могла бы достойно представить Украину на конкурсе, а кто-то уверен, что есть кандидаты лучше.

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Автор: Диана Могилевич