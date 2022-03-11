Звезда "Игры престолов" Эмили Кларк поддержала Украину перед лицом российской агрессии и призвала других американцев сделать то же.
Сообщение об Украине Эмили разместила в Instagram.
Актриса вместе со своим песиком Тэдди в сине-желтой футболке заявила, что для нее честь быть привлеченной к волонтерскому сообществу по поддержке граждан Украины.
Эмили опубликовала также контакты и адреса, куда можно перечислять средства, чтобы помочь беженцам лекарствами и едой.
В то же время друг Эмили решил устроить продажу фотографий из Украины, сделанных в 2018 году, а вырученные средства отправят четырем украинским благотворительным организациям.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. Уже 16-е сутки Вооруженные силы Украины и гражданские держат отважное сопротивление, защищая города и села от оккупантов. На сегодня ВСУ уничтожили уже более 12 тысяч захватчиков.
Сотни знаменитостей уже выразили восхищение мужеством украинцев.