Сотни знаменитостей уже выразили восхищение мужеством украинцев.

Звезда "Игры престолов" Эмили Кларк поддержала Украину перед лицом российской агрессии и призвала других американцев сделать то же.

Сообщение об Украине Эмили разместила в Instagram.

Актриса вместе со своим песиком Тэдди в сине-желтой футболке заявила, что для нее честь быть привлеченной к волонтерскому сообществу по поддержке граждан Украины.

Эмили опубликовала также контакты и адреса, куда можно перечислять средства, чтобы помочь беженцам лекарствами и едой.

В то же время друг Эмили решил устроить продажу фотографий из Украины, сделанных в 2018 году, а вырученные средства отправят четырем украинским благотворительным организациям.

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. Уже 16-е сутки Вооруженные силы Украины и гражданские держат отважное сопротивление, защищая города и села от оккупантов. На сегодня ВСУ уничтожили уже более 12 тысяч захватчиков.

Сотни знаменитостей уже выразили восхищение мужеством украинцев.

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