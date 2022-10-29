Музыкант впервые за долгое время показал публике снимок с любимой.

Украинский музыкант и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя впервые за долгое время опубликовал фотографию со своей супругой Алешей. Знаменитости сфотографировались на фоне океана. Снимок собрал множество положительных комментариев, поскольку выглядит очень солнечно и тепло.

"Не Киев. Вечер — двести сорок седьмой. Настроение — люблю. Месяц и расстояния - не имеют значения", - написал Тарас Тополя под фотографией.

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Вот что комментаторы написали под снимком пары:

"Вы прекрасная пара и вы являетесь примером для подражания тому, какими должны быть люди. Спасибо"

"Расстояния совершенно не имеют значения сейчас. Обнимаю вас"

"Вы очень хорошенькие! Самые лучшие и невероятные! Пусть Господь Бог оберегает вас!"

"Пусть Бог хранит вас и вашу семью!"

"Вы отличная пара. Такие, как вы должны жить и восстанавливать нашу страну после войны"

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Alyosha с детьми уехала за границу. На данный момент они живут в США вместе с родителями Тараса Тополи. Там малыши пошли в школу и садик. Сам Тополя какое-то время был на фронте - он и его коллеги по группе были парамедиками на Харьковском направлении. Сейчас они вернулись на культурный фронт.

Также УНИАН писал, что Тарас Тополя рассказал о позиции Эда Ширана.

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