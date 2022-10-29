Украинский музыкант и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя впервые за долгое время опубликовал фотографию со своей супругой Алешей. Знаменитости сфотографировались на фоне океана. Снимок собрал множество положительных комментариев, поскольку выглядит очень солнечно и тепло.
"Не Киев. Вечер — двести сорок седьмой. Настроение — люблю. Месяц и расстояния - не имеют значения", - написал Тарас Тополя под фотографией.
Реакция соцсетей
Вот что комментаторы написали под снимком пары:
- "Вы прекрасная пара и вы являетесь примером для подражания тому, какими должны быть люди. Спасибо"
- "Расстояния совершенно не имеют значения сейчас. Обнимаю вас"
- "Вы очень хорошенькие! Самые лучшие и невероятные! Пусть Господь Бог оберегает вас!"
- "Пусть Бог хранит вас и вашу семью!"
- "Вы отличная пара. Такие, как вы должны жить и восстанавливать нашу страну после войны"
Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Alyosha с детьми уехала за границу. На данный момент они живут в США вместе с родителями Тараса Тополи. Там малыши пошли в школу и садик. Сам Тополя какое-то время был на фронте - он и его коллеги по группе были парамедиками на Харьковском направлении. Сейчас они вернулись на культурный фронт.
Также УНИАН писал, что Тарас Тополя рассказал о позиции Эда Ширана.