Актер снял пикантное видео со своей невестой.

Украинский актер Тарас Цымбалюк опубликовал в Instagram пикантное видео.

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На кадрах актер вместе со своей невестой, которой сделал предложение руки и сердца на проекте "Танцы со звездами", пробежался голышом. Пара сняла видео в поле среди зелени.

"Без лишних слов", - написал Тарас.

Поклонники актера начали шутить в комментариях по поводу такого пикантного видео. Почти за сутки ролик набрал более 12 тысяч лайков.

"Смело. Главное, чтобы клещи за попу не покусали", "Когда рассчитались со всеми кредитами", "Украинская версия адаптации Тарзана", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич