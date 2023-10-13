Пара встречалась почти три года.

Мало кто знает, что у артистов Светланы Тарабаровой и Владимира Дантеса когда-то был роман. Впрочем это и не странно, ведь Светлана всегда скрывала свою личную жизнь до замужества.

Однако ведущий Слава Демин все же решил поднять эту тему в интервью с девушкой. Он спросил, почему пара рассталась.

Как объяснила Тарабарова, им вдвоем с Дантесом было не очень хорошо, это была такая взрывная смесь. Тем более у них были отношения еще в юношеский период.

"Сейчас я уже немного выросла и понимаю, что это было какое-то детство, максимализм. Все шло к нашему расставанию. Мы были не очень хорошими детьми. Мы вместе были не окей. Есть такая взрывная смесь. Мы были токсичными друг для друга. Не могли справиться со своими эмоциями", - говорит Светлана.

Она добавила, что к ним пришла слава, и они не справились с этим:

"Мы не знали, что такое уважение друг к другу, что такое быть верными. Ну, это было со стороны Володи. Но я недавно посмотрела его интервью и хочу сказать, что горжусь тем, кем Вова стал. Он и был классным, как и я. Я вроде окей, но тогда мы были не окей. Мы были крейзи детьми".

По ее словам, их отношения продлились почти три года. Несколько раз они даже хотели пожениться, но каждый раз ссорились.

"И хорошо, потому что ничего хорошего не получилось бы. Мы - огонь", - подытожила Тарабарова.

Отметим, сейчас Тарабарова замужем и воспитывает троих детей. А Дантес встречается с Дашей Кацуриной после развода с Надей Дорофеевой.

Напомним, ранее Тарабарова довела до слез песней о пленных.

Вас также могут заинтересовать новости: